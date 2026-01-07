Sachsen-Anhalt hat schon wieder mehr Arbeitslose

Magdeburg - Die Arbeitslosenquote in Sachsen-Anhalt ist im Dezember auf 8,0 Prozent gestiegen.

Die Arbeitslosenquote ist in Sachsen-Anhalt gestiegen. © Isabelle Wiermann/TAG24

Nach Angaben der Regionaldirektion der Arbeitsagentur lag die Arbeitslosenquote damit 0,3 Prozent höher als vor einem Jahr.

Auch im Vergleich zum Vormonat November stieg die Arbeitslosenquote um 0,3 Prozent.

Den Angaben zufolge waren im Dezember 88.561 Menschen arbeitslos gemeldet und damit jeweils rund 2700 mehr als im Vormonat und im Dezember 2024.

"Mit Beginn des Winters steigt die Arbeitslosigkeit an", erklärte der Leiter der Regionaldirektion der Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt-Thüringen, Markus Behrens. "Besonders betroffen sind junge Menschen sowie männliche Arbeitskräfte."

Besonders in den Außenberufen würden in dieser Jahreszeit mehr Arbeitnehmer freigestellt. Auch nach der rechnerischen Bereinigung der saisonalen Effekte zeige sich ein leichter Anstieg bei den Arbeitslosenzahlen, so Behrens.