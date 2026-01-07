Handy-Verbot an Schulen in Sachsen-Anhalt? Land erarbeitet Leitlinie

Magdeburg - Der Umgang mit Smartphones, Social-Media-Angeboten & Co. an Schulen soll in Sachsen-Anhalt über eine Leitlinie besser gesteuert werden.

Die Schulen dürfen selbst über den Umgang mit Handys entscheiden. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Diese Handreichung stehe in Verbindung mit dem Erlass "Digital gestütztes Lehren und Lernen" - beides wird aktuell erarbeitet, sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums der Deutschen Presse-Agentur.

Der Leitfaden soll unter anderem den bestehenden gesetzlichen Rahmen für Schulen beschreiben, Empfehlungen nach Schulformen und Altersstufen aussprechen sowie Beteiligungsprozesse vorschlagen. Zuvor hatten die Mitteldeutsche Zeitung und die "Bild" berichtet.

Ministerium, Landesschulamt und das Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung verfolgten weiter den Grundsatz, "jede Schule im Land erarbeitet eine eigene Lösung, die den Gegebenheiten vor Ort gerecht wird und die regelmäßig fortzuschreiben ist", hieß es.

"Die Schulen regeln den Umgang mit digitalen Endgeräten auf dem Schulgelände weiterhin eigenständig nach Hausrecht – in Absprache mit der jeweiligen Schul-Gesamtkonferenz", sagte der Sprecher.