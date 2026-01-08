So viele Menschen in Sachsen-Anhalt haben letztes Jahr D-Mark in Euro getauscht

Magdeburg/Hannover - Bei der Filiale der Deutschen Bundesbank in Magdeburg sind im vergangenen Jahr wieder Tausende Deutsche Mark in Euro umgetauscht worden.

In Deutschland sind noch Milliarden D-Mark in Umlauf. (Symbolbild) © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Mit rund 139.000 Euro lag der in Euro ausgezahlte Betrag etwas über dem von 2024, wie die Bundesbank mitteilte.

Im Jahr zuvor wurden insgesamt rund 249.500 D-Mark in etwa 127.500 Euro getauscht. 2025 wurden in der Magdeburger Filiale demnach insgesamt 1107 Tauschgeschäfte gezählt.

Deutschlandweit wurden den Angaben nach im vergangenen Jahr knapp 53,1 Millionen D-Mark im Gegenwert von gut 27 Millionen Euro bei der Bundesbank umgetauscht. Ein Jahr zuvor waren rund 53,2 Millionen D-Mark in den Filialen der Bundesbank zurückgegeben worden, im Jahr 2023 waren es gut 58 Millionen D-Mark.

In Magdeburg wurden im Durchschnitt pro Tausch 245 D-Mark in rund 125 Euro umgetauscht. Häufig tauchen die ausgedienten Scheine und Münzen bei Erbschaften auf oder als Zufallsfund beim Kauf alter Häuser. Mitunter werden sie aber auch aus nostalgischen Gründen über Jahre aufbewahrt - und dann doch irgendwann versilbert.

Die D-Mark war ab 1948 die Währung der Bundesrepublik Deutschland. Das Bargeld wurde zum Jahreswechsel 2001/2002 vom Eurobargeld abgelöst.