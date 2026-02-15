Schlimmer Trend: Mehr rechtsextreme Vorfälle an Schulen

Magdeburg - An Schulen und Hochschulen in Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr vorläufigen Zahlen zufolge 149 rechtsmotivierte Straftaten erfasst worden.

An Schulen in Sachsen-Anhalt wurden in 2025 150 rechtsextreme Straftaten erfasst. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage des Linken-Abgeordneten Stefan Gebhardt (51) hervor. Dabei handelt es sich den Angaben zufolge um mehr als 120 Propagandadelikte, 14 Mal Volksverhetzung, aber auch Körperverletzung, Nötigung und Beleidigung sowie Sachbeschädigung.

Fünf der ermittelten tatverdächtigen Personen würden dem Spektrum der gewalt- und aktionsorientierten Jugendgruppen zugeordnet, eine dem rechtsextremistischen Parteienspektrum, wie es weiter hieß.

Es seien Taten dazuzurechnen, wenn Bezüge zum völkischen Nationalismus, Rassismus, Sozialdarwinismus oder Nationalismus ganz oder teilweise Ursache für die Tatbegehung waren.

Ein Schwerpunkt der erfassten Delikte liegt mit mehr als 50 und somit gut einem Drittel an den Sekundarschulen.