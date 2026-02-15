Tödlicher Arbeitsunfall: Mitarbeiter von Strohballen erschlagen

In der Ortschaft Nessa (Burgenlandkreis) kam am Samstag ein Mann auf tragische Weise bei einem Arbeitsunfall ums Leben.

Von Steffen Durst

Der 35-Jährige wurde von einem Strohballen erschlagen. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa Aus bisher unbekannten Gründen stürzte ein großer Strohballen auf den 35 Jahre alten Mitarbeiter eines landwirtschaftlichen Betriebes, teilte das Polizeirevier im Burgenlandkreis mit.