Tödlicher Arbeitsunfall: Mitarbeiter von Strohballen erschlagen
Nessa - In der Ortschaft Nessa im Burgenlandkreis kam am Samstag ein Mann auf tragische Weise bei einem Arbeitsunfall ums Leben.
Aus bisher unbekannten Gründen stürzte ein großer Strohballen auf den 35 Jahre alten Mitarbeiter eines landwirtschaftlichen Betriebes, teilte das Polizeirevier im Burgenlandkreis mit.
Ein Reanimationsversuch blieb demnach ohne Erfolg. Die Polizei leitete ein Todesursachenermittlungsverfahren ein, das Landesamt für Verbraucherschutz wurde einbezogen.
