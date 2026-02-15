Mann wirft Bierdose auf fahrendes Auto und haut ab

Wittenberg - Ein Mann hat am Samstag in Wittenberg einen Autofahrer in Gefahr gebracht, indem er ihm eine Bierdose auf die Frontscheibe warf.

Plötzlich krachte eine Bierdose auf die Frontscheibe eines 41-jährigen VW-Fahrers. (Symbolbild) © 123rf/ izikmd/

Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 14.15 Uhr auf der Straße Am Hauptbahnhof.

Dort fuhr ein 41-jähriger VW-Fahrer in Richtung Bahnhofsbrücke, als er eine männliche Person auf einer Verkehrsinsel bemerkte.

Augenblicke später landete sogleich eine Bierdose auf der Frontscheibe des VW. Der Unbekannte floh von der Verkehrsinsel.

Nachdem sich der VW-Fahrer von dem Schreck erholt hatte, nahm er die Verfolgung des Täters in Richtung des Bahnhofs auf. "Dort konnte er von den eingesetzten Polizeikräften einer Kontrolle unterzogen werden", sagte Polizeisprecherin Claudia Künne.