Schulen und Krankenhäuser im Visier: 17-Jähriger bundesweit für 80 Bombendrohungen verantwortlich?

Halle (Saale) - Die Staatsanwaltschaft Halle ermittelt gegen einen 17-jährigen Jugendlichen, der bundesweit rund 80 Bombendrohungen ausgesprochen haben soll - vor allem gegen Schulen und Krankenhäuser.

Am 23. Mai 2025 ging eine Drohmail bei einer Schule in Leipzig-Reudnitz ein. Schüler und Lehrkräfte wurden evakuiert. (Archivgoto) © Jan Woitas/dpa

Das bestätigte die Staatsanwaltschaft der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung.

In allen Fällen habe der Verdächtige per E-Mail mit "Bombenexplosionen" gedroht, sagte Staatsanwalt Benedikt Bernzen. "Der Vorwurf lautet daher Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten." Die Drohungen seien im Juli 2025 ausgesprochen worden.

Auf MZ-Anfrage erklärte die Staatsanwaltschaft, es gebe keinen Haftbefehl gegen den 17-Jährigen. Jedoch seien bei einer Wohnungsdurchsuchung "mehrere Speichermedien" sichergestellt worden, darunter ein Handy.

Die Auswertung laufe, sagte Bernzen. "Zum Schutz des jugendlichen Beschuldigten können weitere Einzelheiten nicht preisgegeben werden", sagte der Staatsanwalt.