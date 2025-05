Schwere Vorwürfe: Hat Amtsärztin illegal Leichenschauen durchgeführt?

Alles in Kürze

Der Stendaler Landrat erhob Vorwürfe, dass eine Amtsärztin wohl illegal zweite Leichenschauen durchgeführt hätte. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Nach monatelanger Recherche geht Landrat Patrick Puhlmann (42, SPD) nun an die Öffentlichkeit: Er wirft der ehemaligen Amtsärztin Iris S. vor, "mit hoher Frequenz" unbefugt sogenannte zweite Leichenschauen in einem Krematorium in Stendal durchgeführt zu haben.

Damit verdiente sie sich eine ordentliche Stange Geld zu ihrem Gehalt als Leiterin dazu, berichtet MDR Sachsen-Anhalt.

Vor einer Einäscherung müssen nach dem Leichen- und Bestattungsgesetz alle Toten einer zweiten Leichenschau unterzogen werden, um gegebenenfalls Tötungsdelikte erkennen zu können.

Dafür braucht es aber einen Weiterbildungsabschluss der Pathologie der Rechtsmedizin - etwas, was die Amtsärztin nicht besitzt oder besaß, so Puhlmann.