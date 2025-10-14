So viel Geld soll in Sachsen-Anhalts marode Straßen fließen

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt steht fest, auf welche Ressorts und Projekte der Landesanteil des Infrastruktur-Sondervermögens in Höhe von 1,045 Milliarden Euro aufgeteilt werden soll.

Finanzminister Michael Richter (71, CDU) erklärte, dass rund 280 Millionen Euro des Sondervermögens in Vorhaben des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales fließen werden. (Archivfoto) © Ronny Hartmann/dpa

Das meiste Geld fließt mit rund 280 Millionen Euro in Vorhaben des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales, wie Finanzministerin Michael Richter (71, CDU) in Magdeburg nach der Kabinettssitzung bekannt gab.

Das kleinste Ressortbudget geht mit 15 Millionen an das Justizministerium, das vor allem Gebäude ertüchtigen will.

"Wir behalten uns einen Puffer in Höhe von 218,5 Millionen Euro für besondere Maßnahmen vor", sagte Richter. "Wir müssen auch von Preissteigerungen ausgehen."

Der Gesetzentwurf zur Errichtung eines Sondervermögens soll ab November im Landtag beraten werden, am 1. Januar 2026 soll das Gesetz in Kraft treten.

Insgesamt soll Sachsen-Anhalt etwa 2,61 Milliarden Euro aus dem Bundessondervermögen erhalten - rund 60 Prozent sind für die Kommunen und 40 Prozent für das Land.