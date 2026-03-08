Spargelbauern hoffen auf frühe Ernte, aber stehen vor großen Herausforderungen

Die Spargelsaison könnte in diesem Jahr erneut früh beginnen, aber es gibt auch große Herausforderungen.

Von Simon Kremer

Tangerhütte - Viel Sonne und hohe Temperaturen lassen Spargelbauern auf einen frühen Saisonstart hoffen. Doch steigende Lohn- und Spritkosten belasten die Betriebe.

Spargelbauer Arne Garlipp hofft auf einen frühen Saisonstart, aber das Jahr bringt auch einige Herausforderungen mit sich.  © Peter Gercke/dpa

Die Pflanzen profitierten derzeit von vielen Sonnenstunden und höheren Temperaturen, sagte Spargelbauer Arne Garlipp aus Tangerhütte (Landkreis Stendal).

Der frühe Spargel werde aktuell mit sogenannten Sonnentunneln aus transparenten Folien abgedeckt, um möglichst viel Wärme zu speichern. Dieser Schwung werde jetzt mitgenommen, so Garlipp.

Wenn das Wetter weiterhin so bleibe, könnte Ende März oder Anfang April mit der Ernte des frühen Spargels begonnen werden. Es sei aber ein Blick in die Glaskugel. 

Auch im vergangenen Jahr sei es sogar schon im Februar sonnig und warm gewesen, allerdings habe dann Kälte im März das Wachstum und die Ernte etwas verzögert.

Wirtschaftlich stehen die Spargelbauern jedoch unter Druck. Vor allem der zum 1. Januar gestiegene Mindestlohn belaste den Betrieb deutlich, sagte Garlipp.

Dürfen die Bauern dieses Jahr schon früh ihren Spargel ernten?
Dürfen die Bauern dieses Jahr schon früh ihren Spargel ernten?  © Uwe Anspach/dpa

Die Lohnkosten machten beim Unternehmen rund die Hälfte der Gesamtkosten aus. Auch die jüngst stark gestiegenen Benzin- und Dieselpreise seien eine Herausforderung. Das Unternehmen möchte die Preise für Spargel in diesem Jahr dennoch stabil halten.

