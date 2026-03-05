AfD beklagt Ausgrenzung: Reformpaket soll Parlament in Sachsen-Anhalt stärken

Vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt soll ein Reformpaket demokratische Einrichtungen vor politischen Angriffen schützen. Die AfD fühlt sich ausgegrenzt.

Von Christopher Kissmann Magdeburg - Wenige Monate vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und unter dem Eindruck hoher Umfragewerte für die AfD wollen CDU, SPD, FDP, Linke und Grüne Parlament und Landesverfassungsgericht stärken.

Stefan Gebhardt (52, Linke) sieht mit den Reformen die demokratischen Einrichtungen vor antidemokratischen Angriffen geschützt. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Dazu sind umfassende Reformen geplant. Außerdem soll das Abgeordnetengesetz geändert und Vetternwirtschaft eingedämmt werden. Ziel ist es, sogenannte Überkreuzbeschäftigungen zu verhindern, dass also Abgeordnete Familienangehörige anderer Abgeordneter bei sich anstellen. In Sachsen-Anhalt wird am 6. September ein neuer Landtag gewählt. In Wahlumfragen liegt die AfD deutlich vor der CDU, die AfD strebt eine Alleinregierung an. Sachsen-Anhalt Seltener DDR-Zug nach Restauration auf Probefahrt "Wir schützen demokratische Institutionen und Einrichtungen vor möglichen antidemokratischen Angriffen", sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Stefan Gebhardt (52). Er bedankte sich für die konstruktive Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen.

Verfassungsgericht soll gestärkt werden

Mit den Änderungen soll das Parlament gestärkt werden, betonte Guido Kosmehl (50, FDP). © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Damit die erste Sitzung nach der Wahl reibungslos abläuft, sollen die Regeln zur Wahl des Landtagspräsidenten angepasst. Grundsätzlich kann zunächst weiterhin die stärkste Fraktion einen Kandidaten für das Amt vorschlagen. Sollte dieser Kandidat jedoch keine Mehrheit erhalten, sollen auch die anderen Fraktionen Vorschläge unterbreiten können. Mit der Änderung soll sichergestellt werden, dass das Parlament in jedem Fall ein Präsidium wählt und der Landtag arbeitsfähig ist, da nur ein Präsident Sitzungen einberufen kann. Sachsen-Anhalt Zeugen gesucht: Triebtäter entblößt sich vor Kindern und wird handgreiflich "Wir wollen das Parlament stärken", sagte der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Guido Kosmehl (50), bei der Einbringung des Reformpakets im Magdeburger Parlament. Ein Beschluss wird vor der Sommerpause erwartet. Obendrein soll die Wahl von Richtern am Landesverfassungsgericht sichergestellt werden. Dafür ist eine Zweidrittelmehrheit der Abgeordneten nötig. Verfügt eine Fraktion über ein Drittel der Stimmen, kann sie eine Wahl blockieren. Dafür wird nun ein Ausweg geschaffen: Scheitert die Wahl neuer Richter, darf das Landesverfassungsgericht dem Landtag Personalvorschläge machen. Für die Wahl dieser Personen braucht es dann keine Zweidrittelmehrheit, sondern nur die Mehrheit der Mitglieder des Landtags.

Im Landtag von Sachsen-Anhalt wurde am Donnerstag über ein Reformpaket gestritten. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

AfD beklagt Ausgrenzung