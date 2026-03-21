Straftaten junger Menschen: Polizei berät Tausende Kinder und Jugendliche

Magdeburg - Sie bietet Unterstützung für tatverdächtige Kinder und Jugendliche und will Rückfälle bei jungen Straffälligen verhindern: Die Mitarbeiter der Jugendberatungsstelle bei der Polizei in Sachsen-Anhalt haben in den vergangenen fünf Jahren Zehntausende Menschen erreicht.

Die Polizei bietet Beratungen für straffällig gewordene Jugendliche an. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Von 2021 bis 2025 habe es über 8800 Beratungen mit jungen Menschen gegeben, heißt es in der Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage des CDU-Abgeordneten Markus Kurze (55).

"Zusätzlich fanden über 2000 Beratungen mit Angehörigen und anderen Fachkräften des sozialen Bereichs statt, sodass insgesamt mehr als 20.000 Menschen erreicht wurden."

21 Bedienstete sind für die Beratungstätigkeit vorgesehen. Allerdings sind vier Stellen aktuell nicht besetzt, wie es weiter hieß. In Magdeburg sind zwei von drei Stellen unbesetzt, in Haldensleben (Landkreis Börde) und Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) eine von zwei.

Bis zum 1. Oktober dieses Jahres gingen zudem drei Sachbearbeiter in Burg (Jerichower Land), Halle und Bitterfeld-Wolfen in den Ruhestand.