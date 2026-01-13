Titanic-ähnliche Zustände: Schiff kollidiert mit Eisscholle

Bülstringen - Eine Eisscholle wurde am Montagabend für ein Schiff zum Verhängnis , das auf dem Mittellandkanal unterwegs war. Bei der Kollision wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Eine Eisscholle soll der Grund für das Leck im Schiff gewesen sein. (Symbolbild) © Peter Gercke/dpa

Laut Polizei war das Schiff bereits an einer Legestelle nähe Bülstringen zum Stehen gekommen, als der Kapitän einen Alarm aus dem Maschinenraum hörte. Dieser signalisierte, dass Wasser ins Innere des Schiffes gelangt war.

Nachdem die Einsatzkräfte am Unfallort angekommen waren, untersuchten sie das Schiff.

Dabei stellten sie fest, dass ein Leck unterhalb des Schiffsrumpfes entstanden war.