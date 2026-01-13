Titanic-ähnliche Zustände: Schiff kollidiert mit Eisscholle
Bülstringen - Eine Eisscholle wurde am Montagabend für ein Schiff zum Verhängnis, das auf dem Mittellandkanal unterwegs war. Bei der Kollision wurde glücklicherweise niemand verletzt.
Laut Polizei war das Schiff bereits an einer Legestelle nähe Bülstringen zum Stehen gekommen, als der Kapitän einen Alarm aus dem Maschinenraum hörte. Dieser signalisierte, dass Wasser ins Innere des Schiffes gelangt war.
Nachdem die Einsatzkräfte am Unfallort angekommen waren, untersuchten sie das Schiff.
Dabei stellten sie fest, dass ein Leck unterhalb des Schiffsrumpfes entstanden war.
Nach Abschluss der ersten Ermittlungen ist die Vermutung der Beamten, dass das Überfahren einer Eisscholle der Grund für den Schaden am Rumpf ist.
Aktuell kann noch nicht ausgeschlossen werden, dass möglicherweise auch Betriebsstoffe ins Wasser gelangt sind.
