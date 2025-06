19.06.2025 15:45 Totalschaden: Brand in Einfamilienhaus breitet sich rasend schnell aus

Am Donnerstagvormittag steht ein Haus im Ortsteil Wüstemark in Wittenberg in Sachsen-Anhalt in Flammen. Die Feuerwehr rückt aus.

Von Tamina Porada

Wittenberg - Am Donnerstagvormittag breitete sich ein Wohnungsbrand im Ortsteil Wüstemark in Wittenberg in Sachsen-Anhalt schnell aus.

Mit einer Leiter versuchte die Feuerwehr, den Brand im Dachstuhl zu löschen. © Tom Musche Wie das Polizeirevier Wittenberg mitteilte, wurden die Beamten gegen 10.45 Uhr über einen Brand in einem Einfamilienhaus informiert. Als die Polizisten vor Ort ankamen, drang bereits dichter Rauch aus dem Dachstuhl. Die Feuerwehr rückte an, um den Brand zu löschen. Laut TAG24-Informationen von vor Ort soll sich der Brand auch auf ein angrenzendes Gebäude ausgebreitet haben. Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen und wurden von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht. Eine 21-jährige Bewohnerin wurde wegen eines leichten Reizhustens vor Ort medizinisch behandelt. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen, geht jetzt aber bei dem betroffenen Haus von einem Totalschaden aus. Die Kameraden der Feuerwehr konnten die Flammen unter Kontrolle bringen, allerdings nicht verhindern, dass das Haus nun komplett zerstört. © Tom Musche Nach ersten Informationen kommen die Bewohner vorerst bei Nachbarn und Verwandten unter. Die Polizei hat ein Brandermittlungsverfahren eingeleitet.

Titelfoto: Tom Musche