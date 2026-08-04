Traurige Gewissheit: 73-jähriger Vermisster leblos aufgefunden
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Sandersdorf-Brehna - Seit Montagabend wurde ein 73-Jähriger aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld vermisst. Im Zuge der Suchmaßnahmen wurde am Dienstag eine leblose Person gefunden.
Am frühen Morgen, gegen 6.30 Uhr, suchte die Feuerwehr Sandersdorf den See "Dreieckgrube" ab und machte dabei die schreckliche Entdeckung. Im Wasser trieb ein lebloser Mann, so die Polizei.
Nachdem die Leiche geborgen wurde, war schnell klar, dass es sich um einen 73-Jährigen handelte, der nur ein paar Stunden zuvor als vermisst gemeldet wurde.
Die Polizei ermittelt zu der Todesursache. "Derzeit liegen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor", so Sprecherin Laura Feix.
Titelfoto: Heiko Rebsch/dpa