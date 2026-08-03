Vor HFC-Spiel: Fußballfan greift Gastro-Mitarbeiterin vor dem Hauptbahnhof an

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Am Sonntag griff ein Fußballfan am Hauptbahnhof Halle eine Mitarbeiterin eines Lokals an. Zudem beleidigte er einen der Bundespolizisten rassistisch.

Von Emily Mittmann

Halle (Saale) - Am Sonntagmittag griff ein Fußballfan am Hauptbahnhof Halle eine Mitarbeiterin eines Lokals an. Zudem beleidigte er anschließend einen der Bundespolizisten rassistisch.

Auf dem Vorplatz des Hallenser Hauptbahnhofs hatte der Mann die Mitarbeiterin angegriffen.
Auf dem Vorplatz des Hallenser Hauptbahnhofs hatte der Mann die Mitarbeiterin angegriffen.  © Sebastian Willnow/dpa

Im Zusammenhang mit der Anreise der Zuschauer des Regionalligaspiels des Halleschen FC gegen den FC Rot-Weiß Erfurt sei es am Sonntagmittag zu mehreren Straftaten durch einen der Fans gekommen.

Angaben der Bundespolizei zufolge habe man die Einsatzkräfte gegen 11.25 Uhr wegen einer körperlichen Auseinandersetzung alarmiert. Demnach habe ein Mann auf dem Vorplatz des Bahnhofs im Außenbereich von einem der Gastro-Betriebe Platz genommen, ohne Gast des Lokals zu sein.

"Nachdem ihn eine Mitarbeiterin aufgefordert hatte, eine Bestellung aufzugeben oder den Bereich zu verlassen, verschärfte sich die Situation. Der Tatverdächtige griff der Verkäuferin an die Kleidung, kratzte und schüttelte sie", schilderte die Bundespolizei. Einem Zeugen gelang es schließlich, den Übergriff zu beenden. Trotz leichter Verletzungen verzichtete die Frau auf eine ärztliche Behandlung.

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"Während der notwendigen polizeilichen Maßnahmen vor Ort beleidigte der Deutsche zudem einen Bundespolizisten in herabwürdigender und rassistischer Weise", ergänzte die Behörde.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung, Volksverhetzung und Beleidigung seitens der Bundespolizei dauern aktuell an.

Titelfoto: Sebastian Willnow/dpa

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