Trotz weniger Armutsrisiko: Sachsen-Anhalt weiterhin über dem Durchschnitt

Halle - In Sachsen-Anhalt sind 2025 weniger Menschen von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht gewesen als im Jahr zuvor.

Die Quote der armutsgefährdeten Menschen liegt in Sachsen-Anhalt bei 24,1 Prozent. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Wie das Statistische Landesamt mitteilte, lag die Quote bei 24,1 Prozent - das war ein Rückgang um 1,8 Prozentpunkte im Vergleich zu 2024.

Bereits im Vorjahr war der Anteil der von Armut bedrohten Menschen gesunken. 2023 hatte er noch bei 28,2 Prozent gelegen.

Trotz der Verbesserung liegt Sachsen-Anhalt weiterhin über dem Bundesdurchschnitt: Deutschlandweit waren 2025 rund 21,2 Prozent der Bevölkerung von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht.

Als armutsgefährdet gelten Menschen, deren Einkommen unter 60 Prozent des mittleren Einkommens liegt.

In Sachsen-Anhalt traf das 2025 auf 21,3 Prozent der Bevölkerung zu. Für Alleinlebende lag diese Schwelle bundesweit bei 1445 Euro netto im Monat, für eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern bei 3034 Euro.