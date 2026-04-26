26.04.2026 15:02 Über 1000 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz im Einsatz: Das ist der Grund

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Mehr als 1000 Einsatzkräfte haben in Halle den Ernstfall geübt.

Von Sabrina Gorges Halle (Saale) - Mehr als 1000 Einsatzkräfte haben in Halle den Ernstfall geübt. Auf dem Gelände des Güterbahnhofs trainierten Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz gemeinsam den Umgang mit schweren Unglücken und Krisensituationen. Unter anderem mit einem Rettungshubschrauber wurde geprobt. © 7aktuell.de | Eric Pannier Ziel war es, die reibungslose Zusammenarbeit bei Unfällen, Bränden, Naturkatastrophen, Havarien oder Terrorlagen zu proben. An der Übung nahmen unter anderem Polizei, Wasserwacht, Luftretter, mehrere Krankenhäuser und die Deutsche Bahn teil, wie die Stadt Halle mitteilte. Verschiedene Übungsszenarien seien in unmittelbarer Nähe zu Bahn-Betriebsanlagen durchgespielt worden, hieß es. Eine solche Großübung findet demnach jährlich statt. Es gehe darum zu prüfen, wie gut Kommunikation, Koordination und Befehlsstrukturen funktionieren. Auch Ausrüstung und Technik würden auf die Probe gestellt, hieß es.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier