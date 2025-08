Alkohol am Steuer? Motorradfahrer bei Unfall im Harz schwer verletzt

Ballenstedt - Im Landkreis Harz ist bei einem Unfall in der Nacht auf Samstag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. War hier Alkohol im Spiel?

Alles in Kürze

Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. © Polizeirevier Harz

Nach Angaben des Polizeireviers Harz ereignete sich das Unglück gegen 2.45 Uhr auf der Kreisstraße 1368 zwischen Radisleben und Ballenstedt.

Ein 38-Jähriger war hier mit seinem Motorrad der Marke Suzuki in Richtung Radisleben unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf der Strecke hinter einer leichten Rechtskurve von der Straße ab, fuhr über den angrenzenden Grünstreifen und stürzte.

Hierbei zog sich der Biker schwere Verletzungen zu und musste durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.