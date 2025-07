Herannahendes Auto übersehen: Drei Verletzte nach Unfall auf der B81

Kroppenstedt - Am Samstag sind bei einem Unfall auf der B81 bei Kroppenstedt ( Landkreis Börde ) drei Menschen verletzt worden.

Der Skoda Fabia sowie der Audi Q3 mussten abgeschleppt werden. © Polizeirevier Börde

Der 76-jährige Fahrer eines Skoda Fabia war auf der Bundesstraße in Richtung Halberstadt unterwegs. An einer Kreuzung wollte er nach links in Richtung Kroppenstedt abbiegen.

Dabei habe er einen von vorn herannahenden Audi Q3 übersehen, teilte das Polizeirevier Börde mit.

Beide Autos krachten daraufhin ineinander.

Insgesamt wurden drei Insassen bei dem Unfall verletzt, hieß es.