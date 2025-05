27.05.2025 15:46 Im Fußraum herumgewühlt: Fahrer kracht mit Skoda gegen Baum

In der Altmark ist es am Dienstag zu einem Unfall gekommen. Weil der Fahrer abgelenkt war, krachte er mit seinem Skoda gegen einen Baum am Straßenrand.

Von Robert Lilge

Kuhfelde - Am Dienstagmorgen kam es auf der B248 bei Kuhfelde (Altmarkkreis Salzwedel) zu einem schweren Unfall. Alles in Kürze Unfall auf B248 bei Kuhfelde

Fahrer kracht mit Skoda gegen Baum

37-jähriger Fahrer verletzt und hospitalisiert

Schaden am Wagen: fünfstelliger Betrag

Skoda musste abgeschleppt werden Mehr anzeigen Der Skoda krachte am Straßenrand frontal gegen einen Baum. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel Der Vorfall soll sich gegen 8.15 Uhr ereignet haben, teilte das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mit. Gegenüber den Beamten gab der 37 Jahre alte Fahrer an, dass er zu dieser Zeit von Salzwedel in Richtung Kuhfelde unterwegs war. Dabei sei ihm etwas in den Fußraum der Beifahrerseite gefallen. Beim Herübergreifen vom Fahrersitz aus sei es dann passiert: Der Skoda kam von der Straße ab und krachte Frontal gegen einen Baum. Sachsen-Anhalt Leiche hinter Regionalliga-Stadion gefunden Der Mann wurde dabei verletzt und musste mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Schaden am Wagen war so hoch, dass er nur noch abgeschleppt werden konnte. Er wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt

Titelfoto: Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel