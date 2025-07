10.07.2025 14:34 In Autos eingeklemmt: Feuerwehr befreit zwei Frauen nach Frontalcrash in Schönebeck

In Schönebeck kam es am Mittwoch zu einem Unfall. Zwei Frauen sind dabei in ihren Autos eingeklemmt worden. Die Feuerwehr musste anrücken und sie befreien.

Von Robert Lilge

Schönebeck - Am Mittwochnachmittag sind zwei Frauen bei einem Autounfall in Schönebeck (Salzlandkreis) verletzt worden. Alles in Kürze Zwei Frauen verletzt bei Frontalcrash in Schönebeck

Autounfall auf Wilhelm-Dümling-Straße passiert

Feuerwehr befreit Frauen aus Autos

Frauen ins Uniklinikum Magdeburg gebracht

Beide fuhren zur selben Zeit auf der Wilhelm-Dümling-Straße in jeweils gegenseitigen Richtungen, teilte das Polizeirevier Salzlandkreis mit. In einer Linkskurve geriet eine 73-jährige Fahrerin mit ihrem Auto in den Gegenverkehr. Dabei krachte sie frontal in den entgegenkommenden Wagen einer 55-Jährigen. Die Frauen wurden bei dem Unfall in ihren Autos eingeklemmt. Hinzugerufene Rettungskräfte der Feuerwehr mussten sie befreien. Ein Krankenwagen brachte sie anschließend ins Uniklinikum nach Magdeburg. Während der Rettungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten kam es zu Einschränkungen im Stadtverkehr. Weshalb die 73-jährige Frau mit ihrem Auto in den Gegenverkehr gelangt war, ist noch unklar. Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Robert Michael/dpa