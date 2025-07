Vorfahrtsfehler: Auto übersieht Lkw, zwei Personen schwer verletzt

Hötensleben - Im Landkreis Börde ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Alles in Kürze

Beide Fahrer kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © 123rf/meinzahn

Das Unglück ereignete sich auf der Bundesstraße 245 in der Gemeinde Hötensleben.

Gegen 13.15 Uhr kam es hier in einem Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß zwischen einem 74-Jährigen und einem Lastwagen, so das Polizeirevier Börde am Freitag.

Demnach beachtete der Autofahrer die Vorfahrt des Sattelzugs nicht und krachte mit diesem zusammen.

Beide Fahrer wurden bei dem Crash schwer verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

An dem Wagen des 74-Jährigen entstand ein Totalschaden. Die Schadenhöhe ist bislang nicht bekannt.