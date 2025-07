Toyota kracht gegen Bäume und landet in Bach - Fahrer hat großes Glück

Thale - Am Donnerstag kam es auf einer Landstraße in Thale ( Landkreis Harz ) zu einem Unfall , bei dem ein 84-Jähriger verletzt wurde.

Alles in Kürze

Das Auto kam erst im Flussbett zum Stehen. © Polizeirevier Harz

Nach Angaben des Polizeireviers Harz war der Rentner gegen 14.20 Uhr mit seinem Toyota auf der L93 zwischen Treseburg und Allrode unterwegs.

In einer Rechtskurve kam der 84-Jährige dann aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und durchfuhr eine Böschung.

Hier kollidierte der Wagen mit zwei Bäumen und kam in dem dortigen Flussbett zum Stehen.

Wie durch ein Wunder wurde der Mann bei dem Unfall nur leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Am Toyota entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 15.000 Euro. Der Sachschaden am Gelände und an den betroffenen Bäumen wird auf rund 2000 Euro geschätzt.