Mitarbeiter durch Gase in Milchviehbetrieb schwer verletzt

Am Samstagvormittag arbeiteten die beiden in Apenburg-Winterfeld an einem Revisionsschacht, der Rohrleitungen für Gülle beinhaltet, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Beide Verletzten konnten von der Feuerwehr aus dem Schacht gerettet werden und befinden sich derzeit in Krankenhäusern in medizinischer Behandlung. Die beiden schweben vorerst nicht mehr in Lebensgefahr, so der Sprecher.