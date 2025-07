24.07.2025 15:48 Hochgiftiges Arsen aus Werk gestohlen: Jetzt schreiten die Behörden ein

Am Mittwoch wurde in einem Werk in Osterwieck eingebrochen. Dabei wurde hochgiftiges Arsen gestohlen. Jetzt planen Behörden, der Firma einen Besuch abzustatten.

Von Simon Kremer Osterwieck - Nach dem Diebstahl von hochgiftigem Arsen aus einer Spezialfirma in Osterwieck (Landkreis Harz) bereitet das Landesverwaltungsamt derzeit eine Vor-Ort-Kontrolle im Unternehmen vor. Alles in Kürze Hochgiftiges Arsen aus Werk in Osterwieck gestohlen

Landesverwaltungsamt bereitet Vor-Ort-Kontrolle vor

Arsen wurde zuletzt im November ordnungsgemäß gelagert

Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls

Mehrere Behältnisse mit Arsentrichlorid fehlen Mehr anzeigen Von vier Behältnissen mit insgesamt zwei Litern Arsen fehlt weiterhin jede Spur. © Stefan Sobotta/dpa Letztmals sei im November die Einhaltung entsprechender Richtlinien zur Lagerung von Arsen bestätigt worden, teilte eine Sprecherin des Verwaltungsamtes mit. Der Zugang sei ausschließlich fachkundigem Personal gestattet und erfolge gesichert über Transpondersysteme, Zutrittskontrollen und Umzäunung. Am Dienstag hatte der Landkreis Harz eine Großschadenslage gemeldet, nachdem Behälter mit Arsenpulver und -granulat in der Umgebung der Firma gefunden worden waren. Mehrere Behältnisse mit hochgiftigem Arsentrichlorid fehlen noch. Die Polizei ermittelt wegen eines Einbruchdiebstahls. Genaue Details zu möglichen Tatverdächtigen konnte die Polizei noch nicht mitteilen. Die Spezialfirma im Harz stellt nach eigenen Angaben hochreines Arsen her, das unter anderem in der Halbleiterindustrie verwendet wird.

Titelfoto: Stefan Sobotta/dpa