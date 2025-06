Rentnerin verletzt zwei Pferde bei Unfall - und nennt sofort den Grund

Alles in Kürze

In Bernburg wurden zwei Pferde bei einem Autounfall verletzt. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Am Donnerstagnachmittag wurde die Polizei in die Richard-Rösicke-Straße in Bernburg (Sachsen-Anhalt) alarmiert, da dort eine 73 Jahre alte Autofahrerin gegen eine Mauer gefahren war.

Die Beamten trafen die Rentnerin vor Ort an. Sie war unverletzt und erklärte den Einsatzkräften sofort, dass sie hinter dem Steuer eingeschlafen und dann die Kontrolle über ihren Wagen verloren hatte.

Wie das Polizeirevier Salzlandkreis mitteilte, hatte der Grundstückseigentümer einen lauten Knall gehört und dann gesehen, dass drei seiner Mauerfelder beschädigt worden waren.

Hinter der Mauer grasten zu dieser Zeit zwei Pferde, die durch den Aufprall verletzt wurden. Sie mussten von einem Tierarzt behandelt werden.