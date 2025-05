14.05.2025 15:39 Teenager von Sattelzug erfasst: 14-Jährige erleidet schwere Verletzungen

In Salzwedel ist am Dienstag eine 14-Jährige von einem Sattelzug angefahren worden. Ein Rettungsflieger musste die Schwerverletzte in eine Klinik bringen.

Von Robert Lilge

Salzwedel - Am Dienstag wurde in Salzwedel eine junge Radfahrerin (14) bei einem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte (14) in eine Klinik nach Magdeburg. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa Gegen 13.20 Uhr befuhr ein 69-Jähriger die Ernst-Thälmann-Straße mit seinem Sattelzug. An der Kreuzung zum Einkaufszentrum Altmarkpassage sei in diesem Moment die Ampel von grün auf gelb gewechselt, berichtete das Polizeirevier Salzwedel. Während der Mann noch schnell die Kreuzung überqueren wollte, kam jedoch eine 14-Jährige mit ihrem Fahrrad vom Gehweg auf die Kreuzung gefahren. Eine Kollision zwischen der Teenagerin und dem Laster konnte nicht mehr verhindert werden. Sachsen-Anhalt Kann in Sachsen-Anhalts Seen bedenkenlos geschwommen werden? Die 14-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber musste hinzugerufen werden, der die Jugendliche kurz darauf in eine Klinik nach Magdeburg brachte. Für die Unfallaufnahme und die Landung des Hubschraubers musste die Straße vorübergehend komplett gesperrt werden.

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa