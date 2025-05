12.05.2025 16:49 Unglücklicher Moment: Frau stürzt beim Helfen auf die Straße und wird von Auto erfasst

Am Samstag ist eine Frau in Ilsenburg schwer verletzt worden. Sie stürzte in einem unglücklichen Moment auf die Straße und wurde von einem Auto erfasst.

Von Robert Lilge

Ilsenburg - Aufgrund eines unglücklichen Moments wurde am vergangenen Samstag eine Frau in Ilsenburg (Landkreis Harz) schwer verletzt. Rettungskräfte mussten die Frau (79) mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus bringen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa Gegen 11 Uhr war ein 85 Jahre alter Mann auf dem Fußweg in der Schlossstraße unterwegs. Zur selben Zeit befand sich direkt neben ihm eine 79 Jahre alte Frau. Als der Mann ins Stolpern kam, versuchte die Frau, ihn abzustützen. Dabei verlor sie ihr Gleichgewicht, teilte das Polizeirevier Harz mit. Im selben Moment befand sich ein Autofahrer mit seinem Toyota auf Höhe beider Personen auf der Fahrbahn der Schlossstraße. Sachsen-Anhalt Nach Insolvenzantrag: Doch noch Hoffnungen für Autozulieferer Boryszew Weil die Frau dabei vom Gehweg abkam und auf die Straße stürzte, wurde sie vom Toyota erwischt. Der Fahrer konnte nicht mehr reagieren, hieß es. Ein Rettungswagen brachte sie anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 85-Jährige auf dem Gehweg blieb unverletzt.

