Ungewöhnlich wenig Blitze in Sachsen-Anhalt, aber wieso?

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt hat es im vergangenen Jahr so wenig geblitzt wie in den vergangenen 20 Jahren nicht. 3501 Erdblitze zählte der Informationsdienst Aldis/Blids im Jahresverlauf.

In 2025 blitzte es so wenig wie nie in Sachsen-Anhalt. © Patrick Pleul/dpa

Im Jahr davor waren es fast doppelt so viele. Allerdings schwankt die Zahl der Blitze über die Jahre zum Teil deutlich. 2023 wurden von dem Sensornetzwerk der in Österreich ansässigen Experten 10.525 Blitze registriert, 2007 waren es sogar mehr als 26.500.

Auch deutschlandweit hat es 2025 ungewöhnlich selten geblitzt - nur 99.930 Mal. In den bis 2005 zurückreichenden Daten von Aldis/Blids findet sich kein Jahr, in dem es auch nur annähernd so wenige Blitze gab. Frühere Jahre weisen sehr viel höhere Werte auf - zwischen 200.000 bis zu über eine halbe Million.

Aber warum war 2025 so blitzarm? Wetter ist komplex, die Antwort also vielschichtig, doch ein wichtiger Effekt ist relativ klar: Für Gewitter brauche man feuchte und energiereiche Luftmassen, erklärt Tanja Egerer vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Und in den meisten der gewitterträchtigen Sommermonaten war es diesmal schlicht zu trocken.