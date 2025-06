Verhängnisvolle Fütterei: Droht Störchen im Saalekreis erneut der Gummi-Tod?

Im Saalekreis verfüttern Störche tragischerweise Gummibänder von einer nahegelegenen Mülldeponie an ihren Nachwuchs. Die Wildvogelhilfe ist besorgt.

Von Anke Brod Bad Dürrenberg/Beuna - Schwebt der Storchennachwuchs im Saalekreis bald wieder in akuter Lebensgefahr? Es sieht ganz danach aus. Am Freitag beobachtete die Leipziger Wildvogelhilfe 17 Störche auf einem Müllberg voller Gummi und Plastik in einer angeblichen Kompostieranlage in Beuna bei Bad Dürrenberg auf verhängnisvoller Futtersuche.

Alles in Kürze Störche im Saalekreis fressen Gummi und Plastik.

17 Störche auf Müllberg in Beuna gesichtet.

Tierschützer hatten Kompostieranlage bereits gemeldet.

Störche verschlingen Gummibänder für Regenwürmer gehalten.

Wildvogelhilfe fordert Schutzmaßnahmen für Vögel. Mehr anzeigen

Im vergangenen Jahr wurden gleich mehrere tote Jungstörche aus einem Horst in Bad Dürrenberg geborgen. Die Untersuchung in der Vogelklinik brachte schnell Gewissheit – auch dieses Jungtier hatte Gummibänder im Magen. (Archivbild) © NABU Leipzig Besagte "Bio-Kompostieranlage" hatten die Tierschützer vorigen August nach langwieriger Erkundung bereits als Ursache für den Tod mehrerer Störche in der Gegend ausgemacht und dies der Naturschutzbehörde im Saalekreis gemeldet. Gespräche zur Vermeidung der Gefahr folgten. Als schnelle Lösung wurde daraufhin das oberflächliche Abdecken der Komposthügel mit Grünschnitt oder gesiebtem Kompost ins Auge gefasst. "Wir hatten auf wirksamen Vogelschutz gehofft, zweifeln aber an den bisherigen Maßnahmen", sagte Karsten Peterlein (49) am Freitagabend zu TAG24 und erklärte: "Deshalb haben wir uns heute erneut an die Behörden gewandt, mit der dringenden Bitte um Gespräche zum Schutz der Störche."

Sachsen-Anhalt Nach Suche einer vermutlich hilfsbedürftigen älteren Frau: Sie ist wohlauf! Wie eine Kompostieranlage sähen diese Müllberge nicht aus, eher wie eine Deponie, so der Eindruck der Vogelfreunde von vor Ort.



Störche und andere Vögel halten die Gummibänder auf der Mülldeponie fälschlicherweise für Regenwürmer und verfüttern diese an ihre Jungtiere. © NABU Leipzig

In der Vogelklinik wurde der Magen eines toten Jungstorchs geöffnet. Darin wurden 145 Gummibänder gefunden. © NABU Leipzig

Nachwuchs verschlingt Plastikteile