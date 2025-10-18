Wachsamer Dackel treibt Einbrecher in die Flucht

Halle (Saale) - Ein aufmerksamer Vierbeiner hat in der Nacht auf Samstag in Halle (Saale) einen Einbruch verhindert.

Der wachsame Dackel hat sein Herrchen vor einem Einbrecher beschützt. (Symbolbild) © Natacha Pisarenko/AP/dpa

Wie Polizeisprecher Michael Ripke mitteilte, hat sich der Dackel eines Mieters gegen 1.30 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Angersdorfer Weg lautstark bemerkbar gemacht.

Schon auf dem Weg zu seiner Wohnungstür nahm der Bewohner merkwürdige Geräusche wahr. Als er diese dann öffnete, sah er noch, wie ein Mann flüchtete.

"Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen konnte der Täter bislang nicht gestellt werden", so Polizeisprecher Ripke. "Der Flüchtende trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine helle Hose."

An der Wohnungstür entstand durch den Einbruchsversuch ein Sachschaden von circa 200 Euro. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.