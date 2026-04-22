Was für ein Anblick: Darum erleuchten Kerzen derzeit Obstbäume in der Börde

Magdeburg - Kerzen zwischen Aprikosenbäumen und auch zusätzliche Wärme für Kirschblüten: Angesichts der späten Nachtfröste schützen Obst- und Weinbauern ihre Bäume.

Die Bäume tragen bereits kleine Früchte, die vor den niedrigen Temperaturen geschützt werden sollen. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Auf einer Aprikosen-Plantage des Obsthofs Hornemann bei Langenweddingen (Landkreis Börde) etwa brannten in der Nacht und in den frühen Morgenstunden Frostschutzkerzen unter den Bäumen.

Die Bäume tragen bereits kleine Früchte, die vor den niedrigen Temperaturen geschützt werden sollen. Gegen drei Uhr am Morgen unterschritt die Temperatur auf der Plantage die Null-Grad-Marke.

Zudem fuhr ein Traktor mit einem sogenannten Frostbooster am frühen Morgen durch die Kirschbaumreihen des Obsthofs Hornemann. Das Gerät erzeugt mit einer Gasflamme heiße Luft. So sollen die empfindlichen Kirschblüten vor dem Frost geschützt werden.

Vor allem im Norden Sachsen-Anhalts, aber auch im Harz habe es in der Nacht zum Mittwoch Frost gegeben, sagte Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD).