Es fiel den Flammen zum Opfer: DDR-Kino wird endlich wieder Leben eingehaucht

Bitterfeld-Wolfen - Noch im vergangenen Sommer fiel das Wolfener Kino Brandstiftern zum Opfer , jetzt soll es viele Jahre nach seiner Schließung endlich saniert werden und wieder in Betrieb gehen.

Ministerpräsident Reiner Haseloff (71, CDU, M.) übergab feierlich die Fördermittel für die Sanierung. © WBG Wolfen mbH

Der Sanierung des seit inzwischen 16 Jahren leerstehenden Lichtspielhauses an der Ecke Thälmannstraße / Freiherr-vom-Stein-Straße im Wolfener Ortskern nimmt sich die Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen mbH (WBG) an.

Damit das gelingen kann, hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (71, CDU) am Donnerstag Fördermittel in Höhe von rund 3,2 Millionen Euro vor Ort feierlich überreicht.

2,9 Millionen davon stammen aus dem Investitionsprogramm Industriekultur des Bundes, 319.000 Euro vom Land. Die WBG selbst steuert noch einmal 328.000 Euro zur Rettung des denkmalgeschützten Kinos bei.

Der Großvermieter freut sich über ein "besonderes Highlight für unsere Region Bitterfeld-Wolfen". Das Ziel sei: "Einen kulturellen Treffpunkt schaffen, der Filmkunst, Begegnung und Ortsgeschichte miteinander verbindet."

In der Region solle eine moderne und lebendige Kinoatmosphäre entstehen, die dennoch dem historischen Charakter gerecht wird.