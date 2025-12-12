Vertrauliche Spurensicherung: Kliniken bieten neue Möglichkeiten für Gewaltopfer

Halle/Magdeburg - Wer in Sachsen-Anhalt Opfer häuslicher oder sexualisierter Gewalt geworden ist, kann die Spuren direkt nach der Tat in einer Klinik medizinisch dokumentieren lassen und später über eine mögliche Anzeige entscheiden.

Immer mehr Frauen trauen sich Hilfe zu suchen. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Das landesweite Netz beteiligter Klinikstandorte wird derzeit aufgebaut. In Krankenhäusern in Stendal, Merseburg und Weißenfels sei Personal bereits geschult, sagte die Rechtsmedizinerin und Projektleiterin für die vertrauliche Spurensicherung, Carolin Richter.

In den Notaufnahmen der Unikliniken in Halle und Magdeburg gibt es die Möglichkeit schon länger. Demnächst sind Schulungen auch in Dessau, Gardelegen und Wittenberg sowie im Harzklinikum in Quedlinburg und Wernigerode geplant.

In diesem Jahr habe es bislang 28 Fälle gegeben, sagte Rechtsmedizinerin Richter. "Das ist ein Anfang." Dabei handele es sich oft um Fälle von Partnerschaftsgewalt. Die Medizinerin mit 20-jähriger Berufserfahrung stellt fest: "Die Hemmschwelle der Frauen, sich an jemanden zu wenden, ist gesunken."

Und gleichzeitig sei die Grenze für die eigene körperliche Integrität für viele höher als noch vor einigen Jahren. Betroffenen sei klar, dass sie nicht diejenigen seien, die sich schämen müssten.

Zur vertraulichen Spurensicherung könne man übrigens schon kommen, wenn es Spuren von hartem Zugreifen gebe - nicht erst bei einem blauen Auge oder Wunden.