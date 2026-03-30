Weniger Unfälle, mehr Diebstähle: Wasserschutzpolizei in Sachsen-Anhalt bleibt gefordert
Von Sabrina Gorges
Magdeburg - In Sachsen-Anhalt hat sich die Zahl der Schiffsunfälle innerhalb von zwei Jahren halbiert.
Im vergangenen Jahr wurden 19 Unfälle auf Bundeswasserstraßen und Landesgewässern registriert, 2023 waren es 38, wie das Innenministerium mit Verweis auf die Jahresbilanz 2025 der Wasserschutzpolizei mitteilte.
Meist seien nautisches Fehlverhalten und mangelnde Sorgfalt der Fahrzeugführer die Ursache für Schiffsunfälle gewesen.
Im Jahr 2025 rückten die Polizistinnen und Polizisten der Wasserschutzpolizei demnach zu 78 Rettungseinsätzen aus, 2024 waren es 80.
Gründe seien neben Unfällen auch Havarien, hilflose Personen, die Suche nach vermissten Personen und die Bergung von Wasserleichen gewesen.
Sportboote immer öfter ohne jede Beanstandung
Laut Innenministerium gab es für Sachsen-Anhalts Wasserschutzpolizei im Vorjahr 5376 Kontrollen der Schifffahrt und der Angelfischerei, wobei 362 Strafverfahren eingeleitet wurden - überwiegend wegen Umweltstraftaten (243 Fälle). Ordnungswidrigkeiten seien 816 registriert worden, hieß es.
Insgesamt seien bei Sportbooten deutlich weniger Verstöße durch die Wasserschutzpolizei beanstandet worden. Während 2023 noch jedes vierte Sportboot beanstandet worden war, sei es 2025 jedes neunte gewesen.
Boote und Motoren verstärkt im Fokus von Dieben
Stark zugenommen haben den Angaben zufolge Diebstähle von Booten und Motoren. Die Statistik weist für 2025 insgesamt 17 solcher Delikte aus, ein Jahr zuvor waren es fünf.
Die Wasserschutzpolizei im Land ist zuständig für ein rund 560 Kilometer langes Netz an Bundeswasserstraßen wie Elbe, Saale und Mittellandkanal.
Rund 190 Kilometer weitere Flüsse und Häfen, Lade-, Lösch- und Umschlagstellen gehörten zum Zuständigkeitsbereich.
Titelfoto: Heiko Rebsch/dpa