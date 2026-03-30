Weniger Unfälle, mehr Diebstähle: Wasserschutzpolizei in Sachsen-Anhalt bleibt gefordert

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt hat sich die Zahl der Schiffsunfälle innerhalb von zwei Jahren halbiert.

Sachsen-Anhalts Wasserschutzpolizei ist auf der Elbe, der Saale und dem Mittellandkanal unterwegs. (Archivbild) © Heiko Rebsch/dpa

Im vergangenen Jahr wurden 19 Unfälle auf Bundeswasserstraßen und Landesgewässern registriert, 2023 waren es 38, wie das Innenministerium mit Verweis auf die Jahresbilanz 2025 der Wasserschutzpolizei mitteilte.

Meist seien nautisches Fehlverhalten und mangelnde Sorgfalt der Fahrzeugführer die Ursache für Schiffsunfälle gewesen.

Im Jahr 2025 rückten die Polizistinnen und Polizisten der Wasserschutzpolizei demnach zu 78 Rettungseinsätzen aus, 2024 waren es 80.

Gründe seien neben Unfällen auch Havarien, hilflose Personen, die Suche nach vermissten Personen und die Bergung von Wasserleichen gewesen.