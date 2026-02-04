Wer kann helfen? Stadt sucht ehrenamtliche Schneeschipper für Rugby-Länderspiel

Dessau-Roßlau - Die Stadt Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt hat am Dienstag einen Aufruf gestartet. Das dortige Stadion versinkt im Schnee, dabei steht bald ein Länderspiel im Rahmen der Rugby-Europameisterschaft an.

Der Oberbürgermeister Robert Reck (43, l.) nahm am Dienstag beim Probeschippen selbst schon mal den Schneeschieber in die Hand. © Facebook/Stadt Dessau-Roßlau

"Das Spielfeldfeld im Stadion muss dringend vom Schnee beräumt werden! Dafür wird auch um Unterstützung aus der Bevölkerung gebeten", schrieb die Stadt auf ihrer offiziellen Webseite.

Aktuell ist das Spielfeld im Paul-Greifzu-Stadion mit einer zwölf Zentimeter hohen Schneedecke bedeckt. Ein Spielbetrieb ist deswegen nicht möglich.

Am 14. Februar soll dort aber die deutsche Rugby-Nationalmannschaft auf das Team aus Portugal treffen. Die Stadt möchte das auch unbedingt ermöglichen, kommt aber an ihre Grenzen.

Deswegen wird am kommenden Samstag, dem 7. Februar, von 10 bis 14 Uhr zu einer Schneeschipp-Aktion geladen. Man freue sich über jede helfende Hand, um das Spielfeld und die Zuschauerplätze vom Schnee zu befreien.