"Seltenes Phänomen": Nebelbogen über dem Brocken

Wernigerode - Über der Kuppel des 1141 Meter hohen Brockens im Harz war bei Plusgraden und Sonnenschein ein Nebelbogen zu sehen.

Der "Nebelbogen" ist nur bei besonderen Wetterverhältnissen auf dem Brocken zu sehen. © Matthias Bein/dpa

"Dieser 'weiße Regenbogen' ist ein relativ seltenes Phänomen", sagte Meteorologin Pauline Zeiske vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

"Es handelt sich um eine Sonderform des Regenbogens, der mit den schwebenden, mikroskopisch kleinen Wassertröpfen zu tun hat, aus denen Nebel besteht."

Diese interagieren mit der Sonnenstrahlung wie es auch Regentropfen tun, die Lichtbrechung ist aber aufgrund der Feinheit des Nebels anders ausgeprägt.

"Der klassisch, farbenfrohe Regenbogen kann so nicht entstehen, sondern nur der optisch eher unspektakuläre Nebelbogen", sagte Zeiske.