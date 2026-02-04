So viele Sachsen-Anhalter nutzen die Telefonseelsorge

Magdeburg - Zuhören, beraten, mahnen, lenken: Die rund 340 Ehrenamtlichen an den Sorgen- und Hilfetelefonen in Sachsen-Anhalt haben im Jahr 2024 mehr als 60.300 Anrufe entgegengenommen.

Die Telefonseelsorge wurde im Jahr 2024 mehr als 60.000-mal genutzt. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Fast 43.000 von ihnen entfielen in Summe auf die Telefonseelsorge-Stellen in Magdeburg, Halle und Dessau-Roßlau, wie aus einer Antwort des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung auf eine kleine Anfrage der Linken-Landtagsabgeordneten Eva von Angern (49) hervorgeht.

Stark frequentiert sind laut Ministerium auch die Kinder- und Jugendtelefone in Halberstadt, Halle und Magdeburg. Hier seien 2024 mehr als 15.700 Anrufe eingegangen.

Bei den Telefonaten mit Hilfesuchenden gehe es vor allem um Themen wie Einsamkeit, Probleme in Partnerschaft und Familie sowie Depressionen und Ängste.

Kinder und Jugendliche befassen sich vor allem mit Problemen in der Schule, in der Ausbildung, im Freundeskreis und in der Liebe.