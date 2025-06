Zoff im Stadtrat: Hat ein Mitglied die Opfer des Magdeburg-Anschlags verhöhnt?

Eine Debatte des Stadtrats in Havelberg eskalierte, als sie ein Mitglied abschätzig über den Magdeburg-Anschlag äußerte. © imago/Schöning

In einer Debatte über das neue Sicherheitskonzept für den anstehenden Pferdemarkt in der Hansestadt stellt Bürgermeister Mathias Bölt (parteilos) dem Ratsmitglied Rolf Scheider (partei- und fraktionslos) die Frage, ob er denn wüsste, was am 20. Dezember 2024 in Magdeburg passiert sei.

Darauf Scheider: "Der Oma sind die Obstmesser weggenommen worden und der Attentäter hat die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht eingehalten", zitiert ihn die Volksstimme.

Ein Raunen geht durch den Raum, vereinzelt Gelächter über das Gesagte. Die Empörung ist groß, da er scheinbar nicht nur die Opfer des Magdeburg-Anschlags, sondern auch die der Messerattacke in Solingen verhöhnt.

Der Fraktionsvorsitzende der bürgerlichen Mitte, Sven Hetke, verurteilt sowohl Scheiders Aussage als auch die Lacher aus dem Publikum scharf: "Wie man zu solchen Aussagen kommt, bei der Anzahl der Toten, das finde ich erbärmlich. [...] Das ist unterste Kanone!"