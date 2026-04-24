Zugekokste Schwarzfahrerin streckt Polizistin mit Kopfnuss nieder und versucht zu fliehen

Halle (Saale) - Eine widerspenstige und gewalttätige Schwarzfahrerin hat die Bundespolizei am Donnerstag in Halle (Saale) beschäftigt. In einer Gewahrsamszelle attackierte die 35-Jährige, die unter Drogeneinfluss stand, später noch eine Beamtin.

Bereits im ICE war die 35-Jährige durch ihr aggressives Verhalten bei der Ticketkontrolle aufgefallen. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Um 12.45 Uhr informierte die Deutsche Bahn die Bundespolizei über einen weiblichen Fahrgast ohne gültiges Ticket im ICE von Berlin nach Halle.

Am Bahngleis sprachen die Beamten die 35-Jährige, die bereits im Zug durch ihr aggressives Verhalten aufgefallen war, dann an und forderten sie auf, sich auszuweisen.

Erst auf der Wache habe man die Identität der Tschechin jedoch zweifelsfrei klären können.

"Während ihres Aufenthaltes im Revier versuchte sie plötzlich über einen Notausgang aus der Dienststelle zu flüchten", so ein Sprecher der Bundespolizei. "Dies konnte durch die eingesetzten Beamten umgehend unterbunden werden."

Aufgrund ihres weiterhin aggressiven Verhaltens habe man der Frau daraufhin Handschellen angelegt und sie in eine Gewahrsamszelle gesteckt.