Zukunftszentrum in Halle: "Wird gebraucht für Ossis und Wessis"

Halle (Saale) - Das Zukunftszentrum in Halle soll erst ab 2028 gebaut werden - doch schon jetzt soll das Millionenvorhaben für die Bevölkerung greifbarer werden.

Sie soll künftig das Programm in Halles Zukunftszentrum dirigieren: Uta Bretschneider (41), die bisherige Chefin des Zeitgeschichtlichen Forums in Leipzig. © Lilli Förter/dpa

"Dieses Jahr wird das Programm des Zukunftszentrums (aber) mit vielfältigen Angeboten und Veranstaltungen viel sichtbarer werden", sagte die künftige Programmdirektorin Uta Bretschneider (41) in einem Interview der "Leipziger Volkszeitung".

Sie könne nachvollziehen, dass manche Menschen in Halle die Fortschritte des Projekts kritisch betrachten, sagte die bisherige Chefin des Zeitgeschichtlichen Forums in Leipzig. Die Kosten für das Zukunftszentrum werden mit 277 Millionen Euro veranschlagt.

"Ein Vorhaben in dieser Dimension umzusetzen, kostet viel Zeit. Zumal sich die Prozesse durch den Regierungswechsel in Berlin verzögert haben. Darauf hat Staatsministerin Elisabeth Kaiser, die Ostbeauftragte der Bundesregierung, schon hingewiesen. Das Entstehen der Institution ist in vollem Gange und erfordert von allen: Geduld!", sagte Bretschneider.

Sie halte das Zukunftszentrum inhaltlich für "absolut notwendig", betonte die Kulturwissenschaftlerin. "Das Zukunftszentrum wird gebraucht als Übersetzungseinrichtung und als Begegnungsort. Für Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, für Forscherinnen und Forscher, für touristische Gäste aus nah und fern, für Schülerinnen und Schüler, für Ossis und Wessis."