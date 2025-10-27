 2.142

2,2 Millionen Euro: Lotto-Spieler aus Sachsen knackt als einziger den Jackpot

Ein Lotto-Spieler aus Sachsen hat rund 2,2 Millionen Euro gewonnen. Er hatte sechs Richtige beim "6 aus 49".

Von Birgit Zimmermann

Leipzig - Ein Lotto-Spieler aus Sachsen hat rund 2,2 Millionen Euro gewonnen. Er oder sie reiht sich als fünfte Person ein in die Liste der Lotto-Gewinner aus dem Freistaat in 2025.

Der glückliche Gewinner aus Sachsen tippte die sechs richtigen Zahlen. (Symbolbild)
Der glückliche Gewinner aus Sachsen tippte die sechs richtigen Zahlen. (Symbolbild)  © Swen Pförtner/dpa

Der noch unbekannte Tipper hatte bei der Ziehung am vergangenen Samstag sechs Richtige im klassischen Zahlenlotto "6 aus 49" auf seinem Spielschein.

Die Glückszahlen waren die 16-17-23-30-39-42 mit der Superzahl 9.

Wie aus einer Lotto-Übersicht hervorgeht, war er damit bundesweit der einzige Glückspilz.

Der Gewinner ist der fünfte Lotto-Millionär dieses Jahres in Sachsen. Die anderen vier Großgewinne wurden allesamt im ersten Halbjahr erzielt.

Zwei gingen in die Landeshauptstadt Dresden, einer nach Leipzig und einer nach Nordsachsen. Woher der neue Millionär stammt, war zunächst offen.

Titelfoto: Swen Pförtner/dpa

