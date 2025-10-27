2,2 Millionen Euro: Lotto-Spieler aus Sachsen knackt als einziger den Jackpot

Leipzig - Ein Lotto-Spieler aus Sachsen hat rund 2,2 Millionen Euro gewonnen. Er oder sie reiht sich als fünfte Person ein in die Liste der Lotto-Gewinner aus dem Freistaat in 2025.

Der glückliche Gewinner aus Sachsen tippte die sechs richtigen Zahlen. (Symbolbild) © Swen Pförtner/dpa

Der noch unbekannte Tipper hatte bei der Ziehung am vergangenen Samstag sechs Richtige im klassischen Zahlenlotto "6 aus 49" auf seinem Spielschein.

Die Glückszahlen waren die 16-17-23-30-39-42 mit der Superzahl 9.

Wie aus einer Lotto-Übersicht hervorgeht, war er damit bundesweit der einzige Glückspilz.

Der Gewinner ist der fünfte Lotto-Millionär dieses Jahres in Sachsen. Die anderen vier Großgewinne wurden allesamt im ersten Halbjahr erzielt.