2200 Jahre alt: Hobby-Schatzsucher findet Prunkstück auf sächsischem Feld

Leipzig/Dresden - Ein Hobby-Schatzsucher entdeckte bereits im Juli mit seinem Metalldetektor ein besonderes Objekt auf einem Feld bei Gundorf in Leipzig . Mittlerweile steht fest, dass es sich um eine keltische Goldmünze handelt, die die bisher älteste in Sachsen gefundene Münze ist.

Der Sondengänger Daniel Fest übergab die gefundene Münze dem Landesamt für Archäologie. © Robert Michael/dpa

Die 2200 Jahre alte Münze wurde am Montag im Landesamt für Archäologie im Beisein der Sächsischen Staatsministerin für Kultur und Tourismus Barbara Klepsch (60, CDU) in Dresden präsentiert. Sie ist circa zwei Gramm schwer und besteht nahezu aus reinem Gold.

Bei dem Fund handelt es sich laut Experten um einen sogenannten Viertelstater. Auf der Vorderseite ist laut dem Landesamt ein stilisierter Kopf, möglicherweise eines Hirsches, und auf der Rückseite ein geöffneter Halsring mit verdickten Enden, ein Stern mit abgerundeten Ecken und eine Kugel.

Da vergleichbare Funde vor allem in einem nordböhmischen Siedelgebiet der Kelten gefunden wurden, wird auch diese Münze zweifelsfrei als keltisch angesehen.

"Keltische Münzen sind in Sachsen eine Rarität. Obwohl Sachsen außerhalb des keltischen Siedelgebietes liegt, ist der wertvolle Neufund ein weiterer Beleg dafür, dass es regelmäßige Kontakte und Verbindungen gab", erklärte Landesarchäologin Regina Smolnik.