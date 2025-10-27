Zugfahrt nach Zwickau ist wieder Geduldsprobe

Chemnitz/Zwickau - Bis Samstag wird die Fahrt für Zugreisende zwischen Chemnitz und Zwickau mal wieder zur Geduldsprobe. Denn auf der RE3- und RB30-Linie heißt es zwischen Hohenstein-Ernstthal und Zwickau-Mosel: Umsteigen in den Bus!

In und aus Richtung Zwickau ist das Zugfahren in dieser Woche alles andere als entspannt. © Ralph Kunz

Weil die Deutsche Bahn an den Gleisen baut, rollen hier keine Züge, sondern Schienenersatzverkehr.

Die Busse fahren allerdings mit früheren oder späteren Abfahrtszeiten, so die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB).

Zwischenhalte? Werden per Bus bedient.