Zugfahrt nach Zwickau ist wieder Geduldsprobe
Chemnitz/Zwickau - Bis Samstag wird die Fahrt für Zugreisende zwischen Chemnitz und Zwickau mal wieder zur Geduldsprobe. Denn auf der RE3- und RB30-Linie heißt es zwischen Hohenstein-Ernstthal und Zwickau-Mosel: Umsteigen in den Bus!
Weil die Deutsche Bahn an den Gleisen baut, rollen hier keine Züge, sondern Schienenersatzverkehr.
Die Busse fahren allerdings mit früheren oder späteren Abfahrtszeiten, so die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB).
Zwischenhalte? Werden per Bus bedient.
Der RE3 hält zusätzlich in Mosel.
Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte vorab den Fahrplan unter www.mitteldeutsche-regiobahn.de checken.
Titelfoto: Ralph Kunz