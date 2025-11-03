28 Prozent über dem Bundesschnitt: Wie krank sind die Sachsen wirklich?

Dresden - Das ist krank: Beim Morbiditäts- und Sozialatlas des Barmer-Instituts für Gesundheitssystemforschung (bifg) steht Sachsen ganz oben. Nur die Thüringer sind kränker.

Auf dem Land leben mehr ältere Menschen als in der Stadt. Ältere sind proportional häufiger krank als jüngere Menschen. (Symbolfoto) © 123RF/piksel

Bei der sächsischen Bevölkerung treten deutlich mehr gesundheitliche Probleme auf als in anderen Regionen Deutschlands. Nach der bifg-Auswertung von Daten aus dem Jahr 2023 liegt die "Krankheitslast" im Freistaat 28 Prozent über dem Bundesdurchschnitt.

Besonders häufig sind Menschen im Vogtlandkreis krank. Am gesündesten sind die Dresdner und die Leipziger. Auf Platz drei folgt der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.

Auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die Menschen im Vogtlandkreis, aber auch die Erzgebirger besonders betroffen. Dort litten deutlich mehr Menschen an Herzinsuffizienz als im bundesweiten Durchschnitt - etwa 159 bis 178 Prozent mehr!

In Zahlen ausgedrückt waren 104 bis 112 von 1000 Menschen betroffen, in Leipzig und Dresden nur 45 bzw. 60 von 1000 Menschen.