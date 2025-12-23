Taschen voller Böller: Teenager-Trio klettert über Grenzzaun

Ebersbach - Die kleinen Strolche auf gefährlicher Mission?

Dieses Böller-Arsenal hatten die drei Teenies einstecken. © Bundespolizei

Den Bundespolizisten schwante schon etwas, als sie in der Ferne drei Teenager (14, 14, 15) über einen Zaun an der tschechischen Grenze nach Deutschland klettern sahen.

Der Verdacht bestätigte sich: Das Trio hatte sich die Rucksäcke voll mit Feuerwerk gestopft.

700 Böller fanden die Beamten, davon auch welche der Kategorie F4, die selbst bei Erwachsenen nur erfahrene Pyrotechniker verwenden dürfen.

1000 Gramm Nettoexplosivmasse hatten die Jungs einstecken!



Verschwendetes Geld: Die Polizei zog alles ein, wird den Sprengstoff vernichten und die Gebühren dafür auch noch in Rechnung stellen.

Außerdem haben die drei Böller-Bubis jetzt ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz am Hals.