Taschen voller Böller: Teenager-Trio klettert über Grenzzaun

Die Bundespolizei hat drei Jugendliche gestellt, die mit hunderten Böllern die deutsch-tschechische Grenze überqueren wollten.

Von Eric Hofmann

Ebersbach - Die kleinen Strolche auf gefährlicher Mission?

Dieses Böller-Arsenal hatten die drei Teenies einstecken.
Dieses Böller-Arsenal hatten die drei Teenies einstecken.  © Bundespolizei

Den Bundespolizisten schwante schon etwas, als sie in der Ferne drei Teenager (14, 14, 15) über einen Zaun an der tschechischen Grenze nach Deutschland klettern sahen.

Der Verdacht bestätigte sich: Das Trio hatte sich die Rucksäcke voll mit Feuerwerk gestopft.

700 Böller fanden die Beamten, davon auch welche der Kategorie F4, die selbst bei Erwachsenen nur erfahrene Pyrotechniker verwenden dürfen.

Trauriges Ende nach 223 Jahren Tradition verhindert: Investor rettet sächsischen Glashersteller
Sachsen Trauriges Ende nach 223 Jahren Tradition verhindert: Investor rettet sächsischen Glashersteller

1000 Gramm Nettoexplosivmasse hatten die Jungs einstecken!

Verschwendetes Geld: Die Polizei zog alles ein, wird den Sprengstoff vernichten und die Gebühren dafür auch noch in Rechnung stellen.

Außerdem haben die drei Böller-Bubis jetzt ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz am Hals.

Bereits am vergangenen Wochenende hatte die Bundespolizei in Bischofswerda zwei kleine Jungs (11, 12) aus einem Zug in Bischofswerda gezogen, nachdem das Duo sich mit 210 teils gefährlichen Böllern auf einem Tschechen-Markt eingedeckt hatte.

Titelfoto: Bundespolizei

Mehr zum Thema Sachsen: