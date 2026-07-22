50 Jahre alte Bierflasche bei Bauarbeiten gefunden: Zettel enthält Botschaft aus der Vergangenheit

Kamenz - Ein Prost aus der Vergangenheit! Bei den Bauarbeiten am Kamenzer Lessing-Museum wurde plötzlich eine alte Radeberger Bierflasche gefunden. Im Inneren: kein Bier, sondern eine 50 Jahre alte Botschaft von Handwerkern, die ihre Spuren für spätere Generationen hinterließen. TAG24 sucht nun die Verfasser dieser denkwürdigen Zeilen.

In der Flasche Radeberger Pilsner befand sich kein "kühles Blondes", sondern eine Botschaft. © Carsta Off

Entdeckt wurde die Flaschenpost von Bauarbeitern, die den Fund ans Museum übergaben. Am 21. April wurde die Flasche schließlich gemeinsam geöffnet.

"Man schaut bei einer Baustelle eigentlich nach vorn. Umso spannender ist es, wenn plötzlich eine Nachricht aus der Vergangenheit auftaucht", sagt Matthias Hanke (62) vom Lessing-Museum.

Der handgeschriebene Zettel erzählt von drei Männern, die 1976 in einer Feierabend-Brigade am Lessinghaus gearbeitet hatten.

Darauf steht: "Tür und Fenster mauerten in mühseliger Kleinarbeit im Schweiße ihres Angesichts zu, die drei Laien im Maurerhandwerk".