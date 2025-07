A72-Auffahrt und Anschlussstelle müssen gesperrt werden

Chemnitz - Auf der A72 wird in Richtung Leipzig zwischen der Anschlussstelle Chemnitz -Süd und dem Autobahnkreuz Chemnitz auf drei Kilometern Länge die Fahrbahn saniert.

Alles in Kürze

Ab Montag muss eine A72-Auffahrt gesperrt werden, ab September dann eine Anschlussstelle. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Von August bis Dezember wird der aktuelle Straßenbelag und die Dichtungsschicht ausgetauscht. Grund für die Maßnahme sind Schäden im offenporigen Asphalt, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte.

Aktuell starten die bauvorbereitenden Maßnahmen, dabei kommt es in beiden Richtungen zu Spurreduzierungen und Fahrbahneinengungen.

Ab Montag, 18 Uhr, wird die Auffahrt der Anschlussstelle Chemnitz-Süd von der B173 stadtauswärts fahrend auf die A72 in Richtung Leipzig bis 27. November voll gesperrt. Der Verkehr wird innerhalb der Anschlussstelle Chemnitz-Süd umgeleitet.

"Ab August wird der Verkehr in einer sogenannten 3+1 bzw. 3+2 Verkehrsführung an der Maßnahme vorbeigeführt, zunächst zweistreifig in beide Fahrtrichtungen", heißt es weiter.

Dann stehen Euch drei Spuren in Richtung Leipzig und zwei Spuren in Richtung Hof zur Verfügung. In jeder Bauphase bleiben je zwei Lkw-Fahrspuren pro Richtung bestehen.