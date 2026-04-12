Ab morgen blitzt es in Sachsen gewaltig: Ein Tag bringt besonders viele Kontrollen
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Dresden - Ab Montag wird es auf Sachsens Straßen zahlreiche zusätzliche Geschwindigkeitskontrollen geben.
Mit der sogenannten "Speedweek" will die Polizei vor allem Raser aus dem Verkehr ziehen.
Nach Informationen des ADAC gibt es vor allem auf unfallträchtigen Streckenabschnitten und in Gebieten mit besonderer Gefährdungslage deutlich mehr Kontrollen.
Dazu zählen unter anderem Schulen, Baustellen, Kindergärten, Altenheime und Krankenhäuser. Betroffen sind sowohl Autobahnen und Bundesstraßen als auch Straßen innerorts.
Die Kontrollwoche läuft bis zum 19. April. Der Mittwoch (15. April) ist laut ADAC der Haupttag der Aktion mit besonders vielen Blitzern.
Titelfoto: Arno Burgi/dpa